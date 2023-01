استراليا: استمرار إعدام المتظاهرين في إيران محاولة مخزية

أشار المدعي العام الأسترالي، مارك دريفاس، إلى أن استمرار إعدام المتظاهرين في إيران، “محاولة مخزية لترويع المواطنين وإسكاتهم”.

Iran's ongoing execution of protesters is a shameful attempt to intimidate and silence citizens.

Australia opposes the death penalty in all circumstances for all people.

We will continue to advocate for Iranians facing the death penalty for exercising their right to protest.

— Mark Dreyfus (@MarkDreyfusKCMP) January 13, 2023