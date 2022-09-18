استراليا لن تمنع السياح الروس من دخول البلاد

قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس الأحد، إن أستراليا لن تمنع السياح الروس من دخول البلاد في إطار العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وفرضت أستراليا منذ بداية الصراع عقوبات على مئات الأفراد والكيانات الروسية، بما في ذلك معظم القطاع المصرفي الروسي وجميع المنظمات المسؤولة عن الديون السيادية للبلاد.

وزودت أستراليا أيضا أوكرانيا بالمعدات الدفاعية والإمدادات الإنسانية في الوقت الذي حظرت فيه صادرات الألومينا وخامات الألمنيوم، بما في ذلك البوكسيت، إلى روسيا.

وردا على سؤال عما إذا كانت أستراليا ستحظر أيضا السياح الروس، قال مارليس إن العقوبات تستهدف الحكومة الروسية “وليس الشعب الروسي نفسه”.

وأضاف لمحطة(إيه.بي.سي) التلفزيونية “هذا ليس شيئا نفكر فيه في الوقت الحالي”.