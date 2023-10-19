الخميس 4 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 19 أكتوبر 2023 |
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استشهاد أحد قادة حماس في ضربة جوية إسرائيلية

منذ ساعة واحدة
من القصف على غزة

من القصف على غزة

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أفادت تقارير إعلامية من غزة، اليوم الخميس، بأن جهاد محيسن، قائد قوات الأمن الوطني، التابع لحماس، في قطاع غزة، لقي حتفه مع أفراد عائلته في منزلهم أثناء ضربة جوية إسرائيلية بالقطاع.

وقالت وسائل إعلام تابعة لحماس، إن ضربة جوية إسرائيلية قتلت جهاد محيسن، قائد قوات الأمن الوطني التي تقودها حماس في غزة.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت حماس في وقت سابق عن مقتل عضو المكتب السياسي للحركة، جميلة الشنطي، في قصف شنته الطائرات الإسرائيلية على منزلها بقطاع غزة الخميس.

جهاد محيسن

وأكدت ذلك وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن الجيش الإسرائيلي واصل عملياته بتصفية مسؤولين ونشطاء من مختلف الحركات المسلحة.

وقبل أيام، أعلنت إسرائيل، أنها قتلت قياديا آخرا في حركة حماس، في غارة على منزله بقطاع غزة.

ونشر وقتها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مقطع فيديو، مع تعليق يقول إن “الجيش والشاباك يقومان بتصفية المدعو أسامة المزيني رئيس مجلس شورى حماس”.

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