استشهاد أنس الشريف ورفاقه بقصف إسرائيلي على خيمة للصحفيين بغزة

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 11 - أغسطس - 2025 12:09 صباحًا
الصحفي أنس الشريف

أفاد مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة باستشهاد مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع والمصوران إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل وشخصا خامسا، جراء قصف إسرائيلي على خيمة للصحفيين، مقابل مستشفى الشفاء.

وقال مراسل الجزيرة في خان يونس هاني الشاعر، إن مسيرة تابعة لجيش الاحتلال قصفت الخيمة التي يتواجد فيها الصحفيين

ويعد الشريف أحد أبرز الوجوه الإعلامية في شمال غزة بعد نزوح واستشهاد عدد كبير من الصحفيين.

وتعرض الشهيد أنس الشريف لتحريض صهيوني مكثف بشكل مختلف عن التحريض بحق باقي الصحفيين الفلسطينيين.

وسبق واستعان متحدثون باسم جيش الاحتلال بصور الشهيد أنس الشريف ووصفوه بالكاذب بسبب فضحه لسلوكهم الإبادي وهندسة التجويع بحق الشعب الفلسطيني.

واستهدف الاحتلال منزل أنس الشريف في وقت سابق ما أدى لاستشهاد والده قبل شهور.

 

