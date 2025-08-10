استشهاد أنس الشريف ورفاقه بقصف إسرائيلي على خيمة للصحفيين بغزة

أفاد مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة باستشهاد مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع والمصوران إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل وشخصا خامسا، جراء قصف إسرائيلي على خيمة للصحفيين، مقابل مستشفى الشفاء.

وقال مراسل الجزيرة في خان يونس هاني الشاعر، إن مسيرة تابعة لجيش الاحتلال قصفت الخيمة التي يتواجد فيها الصحفيين

ويعد الشريف أحد أبرز الوجوه الإعلامية في شمال غزة بعد نزوح واستشهاد عدد كبير من الصحفيين.

وتعرض الشهيد أنس الشريف لتحريض صهيوني مكثف بشكل مختلف عن التحريض بحق باقي الصحفيين الفلسطينيين.

وسبق واستعان متحدثون باسم جيش الاحتلال بصور الشهيد أنس الشريف ووصفوه بالكاذب بسبب فضحه لسلوكهم الإبادي وهندسة التجويع بحق الشعب الفلسطيني.

واستهدف الاحتلال منزل أنس الشريف في وقت سابق ما أدى لاستشهاد والده قبل شهور.

إِنَّا لِله وإِنَّا إِليه رَاجِعُون..

اغتيال الصحفيين أنس الشريف و محمد قريقع، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم pic.twitter.com/sUVfcXe5ND — حسن بن بشر الجالودي (@H_Aljaludy) August 10, 2025

استهداف صحفيي الجزيرة بشكل مباشر في خيمتهم وارتقاء الصحفي أنس الشريف والصحفي محمد قريقع مراسلي الجزيرة بعد استهداف خيمة للصحفيين مقابل مستشفى الشفاء حسبنا الله ونعم الوكيل فيديو أولي من مكان الإستهداف pic.twitter.com/EVrNK4x7ws — أحمد فوزي ( حساب جديد ) (@Ahmed7002141) August 10, 2025