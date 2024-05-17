استشهاد إسلام خمايسة أحد قادة كتيبة جنين بغارة نفذتها مقاتلة إسرائيلية

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استشهاد إسلام خمايسة أحد قادة كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس في وقت متأخر من مساء (الجمعة 17-5-2024) في قصف بطائرة حربية إسرائيلية على حارة الدمج في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الغارة استهدفت منزلا في مخيم جنين، وأسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة 8 آخرين.

وأضافت الوزارة في بيان أن المصابين الثمانية “حالتهم مستقرة”، ويتلقون العلاج في مستشفيين.

وذكر البيان أن “خمس إصابات بشظايا حالتهم مستقرة وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي، كما وصلت ثلاث إصابات بحالة مستقرة إلى مستشفى ابن سينا”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة نفذت بطائرة مقاتلة وهو أمر نادر الحدوث في الضفة الغربية إذ تشهد تصاعد أعمال العنف منذ فترة طويلة قبل اندلاع الحرب.

من جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الغارة الإسرائيلية استهدفت ما زعمت أنها خلية كانت تستعد لتنفيذ هجوم وشيك، ووصفت الغارة بأنها غير اعتيادية والجيش الإسرائيلي لم يستخدم غارات جوية بالضفة إلا مرات قليلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونقل موقع والا عن مصدر عسكري إسرائيلي أن الغارة استهدفت خلية كانت تعد قنبلة موقوتة في مخيم جنين، وجاءت للحفاظ على أمن الجنود الإسرائيليين.