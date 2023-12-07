استشهاد السيدة الفلسطينية "هادية نصار" صاحبة مقولة "أنا أقدم من إسرائيل"

أعلن المصور والناشط الفلسطيني صالح الجعفراوي، استشهاد الفلسطينية المُسنة هادية نصار التي عُرفت خلال الحرب على غزة بمقولة، “أنا أقدم من إسرائيل”، وهي من مواليد 1944 قبل نكبة عام 1948.

وقال الجعفراوي عبر حسابه على منصة “إكس”: “استشهدت يا حبيبتي يا حجتي الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة أنت حكيتيلي اسمك صالح وأنت صالح”.

ونقل الجعفراوي عن أحد جيران السيدة العجوز قال: “كلمني ابن خالي وهو يسكن في الشارع الخلفي وراءها وأبلغني أن عناصر الجيش الإسرائيلي قنصوها على باب دارها”.

وكانت السيدة المسنة قد أصيبت في قصف إسرائيلي على منزلها ودخلت المستشفى للعلاج من كسور في يديها وإصابة طفيفة في وجهها.

وقتها ظهرت السيدة العجوز مع المصور الصحفي الذي ذهب لزيارتها في المستشفى، وكانت تجلس مع أحد أقاربها، متغزلًا بعينيها الجميلتين، قائلا: “جاي أطقس عليكي، عيونك زرق بتجنني وعسل” لترد عليه بخجل، “خضر مش زرق”.

إسرائيل قتلت الحاجة هادية نصار صاحبة مقولة "أنا أقدم من إسرائيل" خلال أحد الاستهدافات المباشرة على قطاع غزة#Palestine #Gaza #Israel pic.twitter.com/ZYOef4kpeA — Sawt Beirut International (@SawtBeirut) December 7, 2023

وخلال المقطع أخرج الجعفراوي شهادة ميلادها قائلا لها: أنتِ ولدتِ “سنة 1944، يعني مواليد قبل النكبة، أنتي أقدم من إسرائيل”، لترد عليه المسنة “طبعا طبعا”، ليقول صالح “فلسطين أرضنا غصب عنهم”، وترد العجوز “أنا متمسكة في الأرض ولن أتركها”.