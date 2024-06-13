استشهاد ثلاثة فلسطينيين خلال حصار الاحتلال لمنزل في قباطية جنوب جنين

استشهد ثلاثة شبان بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في بلدة قباطية، جنوب جنين.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة قباطية في وقت سابق من اليوم، وحاصرت منزلا في منطقة “الكحليشة”، وقصفته بالقذائف، قبل أن تشرع جرافة عسكرية بهدمه، وسط اندلاع مواجهات في المكان، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة.

وقد عمدت قوات الاحتلال إلى التنكيل بجثمان أحد الشهيدين وإخراجه من المنزل المحاصر بواسطة جرافة، وفق ما أظهره مقطع فيديو.

وقال محافظ جنين كمال أبو الرب، إن الجانب الإسرائيلي أبلغنا باستشهاد مواطنين اثنين في بلدة قباطية، واحتجز جثمانيهما.

كما أفاد الهلال الأحمر، بأن طواقمه في جنين نقلت شهيدا من بلدة قباطية إلى المستشفى.

كما أصيب شاب بشظايا رصاص حي في الظهر خلال المواجهات التي اندلعت في قباطية، بحسب ما ذكرته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، استشهد 544 مواطنا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، بينهم 133 طفلا، وأصيب أكثر من 5200 آخرين.