الأحد 25 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 7 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

استشهاد حمزة نجل الصحفي "وائل الدحدوح" بقصف إسرائيلي على خان يونس

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 7 - يناير - 2024 2:07 مساءً
حمزة الدحدوح نجل الصحفي وائل الدحدوح

حمزة الدحدوح نجل الصحفي وائل الدحدوح

A A A
طباعة المقال

استشهد الصحفي حمزة نجل وائل الدحدوح اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد إلى جانبه الصحفي مصطفى ثريا جراء صاروخ من طائرة إسرائيلية مسيّرة استهدف السيارة التي كانا يستقلانها قرب منطقة المواصي جنوبي غربي قطاع غزة

وكان القصف الإسرائيلي قد استهدف حمزة مع مجموعة من الصحفيين خلال عمله ضمن طاقم الجزيرة في تلك المنطقة، التي نزح إليها مدنيون جراء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة بالقطاع.

وسبق أن استشهد عدد من أفراد عائلة الزميل وائل الدحدوح -بمن فيهم زوجته وابنه وابنته وحفيده- في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي استشهد الصحفي المصور في قناة الجزيرة بغزة الزميل سامر أبو دقة بعد أن ظل ملقى على الأرض ينزف ومحاصرا في محيط مدرسة فرحانة لمدة 6 ساعات، حيث لم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه إثر إصابته إلى جانب الزميل وائل الدحدوح خلال تغطيتهما قصفا إسرائيليا على المدرسة.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

سفينة شحن في البحر الأحمر
أزمة البحر الأحمر تقفز بتكاليف الشحن 173 بالمئة
وائل الدحدوح
خالد الصافي لـ"وائل الدحدوح": يا أيها الجبل الأشم صبرًا
أنطونيو تاياني
وزير الخارجية الإيطالي يدعو إلى تشكيل جيش للاتحاد الأوروبي

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
مسؤولون إسرائيليون يدقون طبول الحرب.. نقطة الحسم مع لبنان اقتربت!
قاعدة "ميرون" ‏للمراقبة الجوية
"لعدم تزويد نصر الله بالنتائج".. تكتمٌ إسرائيلي على استهداف قاعدة "ميرون"!
آثار الدمار في غزة
غزة تحت النار
وسائل إعلام إسرائيلية: بدأ الجيش يفقد قوته لأسباب مختلفة