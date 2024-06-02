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استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 2 - يونيو - 2024 12:46 مساءً
جثامين شهداء في غزة

جثامين شهداء في غزة (رويترز)

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد 2 حزيران/يونيو 2024، إن شابين فلسطينيين لقيا حتفهما بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي الواقعة لكنه قال إن اثنين من المشتبه بهم ألقوا متفجرات على تجمع سكني محلي مما عرض المدنيين للخطر فردت القوات عليهما بالرصاص الحي.

وأضاف الجيش في بيان “تم رصد إصابتين مباشرتين”.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شابين (16 و 17 عاما) قُتلا غربي مخيم عقبة جبر للاجئين قرب مدينة أريحا في الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنه تم منع الفرق الطبية من الوصول إلى أحد المصابين وأن الآخر توفي متأثرا بجراحه اليوم الأحد في مستشفى بالقدس. وقالت وزارة الصحة إن أحد الشابين أُصيب في الرأس بينما أُصيب الآخر في الصدر.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في العنف منذ بدء الحرب في غزة العام الماضي ومع حملة قمع كبيرة من قوات الأمن الإسرائيلية التي اعتقلت الآلاف.

    المصدر :
  • رويترز

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