استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس

استشهد شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، قرب مستوطنة “جلعاد” جنوب مدينة نابلس.

وزعمت صحيفة “يديعوت أحرونوت العبرية”:” أن قوات الاحتلال تمكنت من تحييد فلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة حفات جلعاد قرب نابلس.

بدورها، قالت إذاعة جيش الاحتلال: إن قوات الجيش اطلقت النار تجاه سيارة فلسطينية بعد اصطدامها بدورية شرطة إسرائيلية قرب مستوطنة حفات جلعاد قرب نابلس، اسفر ذلك عن إصابة جندي وشرطي وصفت جراحهما بالطفيفة”.

ولم تؤكد وزارة الصحة الفلسطينية خبر استشهاد الشاب.

في الأثناء، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “أحبط جندي إسرائيلي محاولة دهس قرب مستوطنة حفات جلعاد، بعدما أطلق النار نحو مركبة أسرعت تجاههم وأدى لتحييد المنفذ”.

وذكر المتحدث باسم الجيش أن العملية لم تؤد لأي إصابات في صفوف القوات.