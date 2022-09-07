استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب طوباس

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات بشمالي الضفة الغربية.

واندلعت المواجهات بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم الفارعة لتنفيذ اعتقالات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها” إن يونس تايه (21 عاماً) قتل برصاصة مباشرة في القلب أطلقها عليه الجنود الإسرائيليون في مخيم الفارعة بمحافظة طوباس.

بدوره، قال نادي الأسير الفلسطيني إن الجيش اعتقل 21 فلسطينيا بالضفة الغربية خلال ساعات الليل بينهم اثنان في محافظة طوباس.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وشرعت بحملة دهم وتفتيش لمنازل المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، اطلقت خلالها الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عدي التايه، ومعن أمين الغول (22 عاما)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما، فيما اقتحمت منزل الأسير المحرر يوسف التايه ولم يكن متواجدا في المنزل.

وأعلنت فصائل العمل الوطني إضرابا شاملا وحدادا في محافظة طوباس على روح الشهيد تايه، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا.