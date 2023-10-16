استشهاد شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية

عناصر من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - رويترز

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص شابا فلسطينيا يبلغ من العمر 19 عاما قرب حاجز سالم العسكري خارج مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة اليوم الاثنين 16\10\2023.

وأضافت أن أنس رائد فريد مناصرة قتل “بعد إطلاق الاحتلال النار عليه وإصابته برصاصة في الرأس وأخرى في الصدر”.

هذا وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الاثنين أن مسؤول المساعدات بالمنظمة الدولية مارتن جريفيث سيتوجه إلى مصر غدا الثلاثاء في “مهمة تستمر عدة أيام”.

وقال المكتب إن جريفيث يعتزم كذلك زيارة إسرائيل.