استشهاد شاب فلسطيني بزعم طعنه لشرطيين إسرائيليين في القدس

عناصر من الشرطة الإسرائيلية في القدس

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، جراء إطلاق النار عليه من قبل شرطي إسرائيلي ومستوطنين في شارع الواد بمنطقة البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن الشاب استشهد على الفور نتيجة إطلاق النار عليه في المكان بزعم طعنه لشرطيين إسرائيليين.

ووفقًا للقناة، فإن شرطياً إسرائيلياً أصيب برأسه بجروح متوسطة، وآخر بجروح طفيفة، وتم نقلهما لمستشفى هداسا لتلقي العلاج.

ويظهر من مقاطع فيديو بثها الإعلام العبري، اعتداء شرطة الاحتلال على الفلسطينيين بالمنطقة، وسط استنفار عسكري بالمكان.

فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجريحين في عملية الطعن بالقدس من عناصر حرس الحدود بالشرطة الإسرائيلية أحدهما أصيب في ساقه ورأسه والآخر أصيب في رأسه وهما في حالة وعي.

وذكرت الطواقم الطبية التابعة لـ”نجمة داوود الحمراء”، أنها تقلت بلاغا عن إصابة شابين في حادث طعن في البلدة القديمة بالقدس.

وأضافت أن طواقمها “قدمت الرعاية الطبية ونقلت إلى مستشفى ‘هداسا هار هتسوفيم‘ شابة تبلغ من العمر 20 عامًا في حالة “متوسطة”، وشابا يبلغ من العمر حوالي 20 عامًا في حالة طفيفة”.

وتابعت الطواقم الطبية الإسرائيلية: “تم تحييد المهاجم من قبل قوات الأمن”.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة – القدس، أن “قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه شاب في شارع الواد في القدس القديمة”.

فيما لم يصدر بيان رسمي من وزارة الصحة الفلسطينية حول أنباء استشهاد منفذ عملية الطعن