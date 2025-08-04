الأثنين 10 صفر 1447 ﻫ - 4 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

استشهاد شاب في غزة بسبب سقوط صندوق مساعدات في إنزال جوي

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 4 - أغسطس - 2025 5:15 مساءً
إسقاط مساعدات إنسانية جواً على قطاع غزة، 4 أغسطس 2025. رويترز

إسقاط مساعدات إنسانية جواً على قطاع غزة، 4 أغسطس 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

استشهد شاب فلسطيني اليوم الاثنين إثر سقوط صندوق مساعدات في عملية إنزال جوي وسط قطاع غزة، وفق ما أكده مصدر في مستشفى شهداء الأقصى.

وأفادت وسائل إعلام محلية باستشهاد الممرض عدي ناهض القرعان، من كوادر مستشفى شهداء الأقصى، إثر سقوط صندوق مساعدات على رأسه بشكل مباشر في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة وصف إنزال المساعدات جوا بأنه خطير وغير مجد إنسانيا لا سيما أن معظم المساعدات تسقط في مناطق يحظر الدخول إليها.

بدورها، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن الإنزالات الجوية غير فعالة ومكلفة ومحفوفة بالمخاطر.

وأوضحت أنه إذا تم فتح المعابر إلى قطاع غزة، فستستطيع الأمم المتحدة إدخال 500 إلى 600 شاحنة يوميا محملة بالغذاء والأدوية ولوازم النظافة، للوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

ووصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لجوء جيش الاحتلال إلى إنزال المساعدات جوا فوق مناطق بقطاع غزة بأنه “خطوة شكلية ومخادعة”، تهدف إلى “تبييض صورته أمام العالم” في ظل الإبادة الجماعية والتجويع اللذين تمارسهما تل أبيب بحق أكثر من مليوني فلسطيني بالقطاع المحاصر.

وفي مرات سابقة خلال الحرب المتواصلة منذ نحو عامين، أسفر إسقاط المساعدات جوا عن استشهاد فلسطينيين في القطاع جراء سقوط الطرود عليهم، في حين تواصل سلطات الاحتلال منع دخول وتوزيع المساعدات بطرق آمنة في ظل سقوط شهداء جراء التجويع يوميا.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

والدة فلسطيني استشهد برصاص إسرائيلي أثناء محاولته الحصول على مساعدات يوم الأحد، تبكي على جثمانه خلال جنازته في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، 4 أغسطس 2025. رويترز
غزة تحت القصف
بين الجوع والحرمان.. غزة تشهد ارتفاعا في عدد الشهداء ونقصاً حاداً في الأكفان
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. رويترز
ماكرون يكرم آخر بائع صحف متجول في باريس بوسام مرموق
فلسطينيون ينتظرون الحصول على الطعام من مطبخ خيري، وسط أزمة جوع، في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 4 أغسطس 2025. رويترز
غزة تحت القصف
وزارة الصحة الفلسطينية: تسجيل ثلاث وفيات بمتلازمة "غيلان باريه" في القطاع

الأكثر قراءة

بذور الشيا
أسرار الصحة في مطبخك: 5 بذور تُحدث فرقاً مذهلاً في حياتك
قراران أميركيان يتعلقان بلبنان
لبنان يتسلّم الورقة الأميركية الجديدة المعدّلة… وهذه أبرز بنودها
الرئيس عون مع ريس الحكومة نواف سلام زئيس مجلس النواب نبيه بري
مشاورات اللحظة الأخيرة.. وهل يفعلها "الحزب"؟