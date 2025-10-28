استشهاد شخصين على الأقل في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

قال الدفاع المدني في قطاع غزة إن شخصين على الأقل استشهدا فيما أصيب أربعة آخرون، اليوم الثلاثاء، بعد شن غارة إسرائيلية على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وشنّت طائرات إسرائيلية غارات على مدينة غزة بعد أن اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بانتهاك وقف إطلاق النار.

وأمر نتنياهو الجيش الإسرائيلي بشن “هجمات قوية” على الفور.

وتزامنت تلك التطورات مع تأكيد صحيفة يسرائيل هيوم أن الجيش الإسرائيلي بدأ هجوما على قطاع غزة، ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مطلع أن الهجوم يستهدف توجيه “ضربات لحماس لكن الأمر لن يتصاعد إلى حد العودة للقتال”.

وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حركة حماس، وقال إنها ستدفع “ثمنا باهظا” بعد ما قال إنه هجوم استهدف جنودا إسرائيليين في غزة وخرق لاتفاق إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق أن رئيس الوزراء وجه القيادة العسكرية في ختام المشاورات الأمنية التي عقدها اليوم بتنفيذ ضربات قوية في قطاع غزة.

وعقد نتنياهو اجتماعات مع قادة من وزارة الدفاع لإجراء مشاورات أمنية بخصوص غزة، وبحث ما يصفها الطرف الإسرائيلي بـ”انتهاكات” لوقف إطلاق النار.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في وقت سابق اليوم استشهاد 94 فلسطينيا وإصابة 344 آخرين في 125 خرقا من الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد المكتب الحكومي -في بيان- بتسجيل 52 عملية إطلاق نار استهدفت المدنيين بشكل مباشر، و9 عمليات توغل للآليات الإسرائيلية داخل الأحياء السكنية متجاوزا ما يُعرف بالخط الأصفر.

والخط الأصفر هو خط الانسحاب الأول المنصوص عليه في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وقالت وزارة الصحة بقطاع غزة إن حصيلة الضحايا الفلسطينيين ارتفعت إلى 68 ألفا و531 شهيدا و170 ألفا و402 جرحى منذ بداية الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.