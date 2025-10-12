استشهاد صالح الجعفراوي.. عدسة لم تخف الموت في سبيل الحقيقة

استشهد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي، مساء اليوم الأحد، بعد إصابته بسبع رصاصات خلال اشتباكات اندلعت مع مجموعات مسلحة مرتبطة بالاحتلال في حي الصبرة بمدينة غزة.

ويأتي استشهاد الجعفراوي، الذي لعب دوراً كبيراً في توثيق معاناة أهالي القطاع، ليلقي بظلاله القاتمة على اتفاق وقف إطلاق النار، ويسلط الضوء على المخاطر الجديدة التي تواجه الصحفيين والمدنيين في مرحلة ما بعد الحرب.

بدأت القصة عندما أعلن زميله الصحفي، العطار، عن فقدان الاتصال بالجعفراوي لساعات خلال تغطيته الميدانية في مدينة غزة. وكتب العطار: “لا توجد معلومات حقيقية عن مصيره، من فضلكم ادعوا له”.

وبعد ساعات من الترقب والقلق، جاء الخبر من المستشفى ليؤكد استشهاده، مما أثار موجة واسعة من الحزن والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، نظراً للدور الكبير الذي لعبه الراحل في نقل الحقيقة من قلب المعاناة.

وأفادت المعلومات الأولية الواردة من المستشفى بأن الصحفي صالح الجعفراوي استشهد خلال تغطيته لاشتباكات اندلعت مع “مجموعات مسلحة مرتبطة بالاحتلال” في حي الصبرة بمدينة غزة.

وأكدت المصادر الطبية أن جسده الطاهر وصل وبه سبع رصاصات.