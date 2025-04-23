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استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

منذ 35 دقيقة
الجيش الإسرائيلي في الضفة

الجيش الإسرائيلي في الضفة

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاربعاء “إن طفلا فلسطينيا استشهد برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة”.

وأضافت الوزارة في بيان “استشهاد الطفل محمود مثقال علي أبو الهيجا (12 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة اليامون قضاء جنين”.

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي بعد عن استشهاد الطفل.

وأظهرت لقطات مصورة لم تتحقق رويترز من صحتها اقتحام آليات عسكرية للجيش الاسرائيلي لبلدة اليامون.

وقال الهلال الاحمر الفلسطيني في وقت سابق إن طواقمه نقلت الطفل أبو الهيجا بعد أن “أصيب بالرصاص الحي في الخد والبطن”.

    المصدر :
  • رويترز

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