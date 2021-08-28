السبت 20 محرم 1443 ﻫ - 28 أغسطس 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شرق غزة

منذ 27 دقيقة
إصابات برصاص الاحتلال شرقي غزة

إصابات برصاص الاحتلال شرقي غزة

A A A
طباعة المقال

استشهد فجر اليوم السبت، طفل متأثرا باصابته، التي أصيب بها قبل أيام برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق القطاع.

وأفادت مصادر محلية أنَّ الفتى الجريح عمر حسن ابو النيل (12 عاماً) من منطقة التفاح شرق غزة استشهد متأثر بجراحه التي أصيب بها يوم السبت الماضي.

وكان الطفل أبو النيل من سكان حي التفاح شرق مدينة غزة، أصيب بجروح حرجة جراء إصابته برصاص قناص إسرائيلي في منطقة الرأس خلال مشاركته في مسيرة دعت إليها الفصائل في المنطقة الحدودية من المدينة “ملكة” يوم السبت الماضي رفضًا للحصار الإسرائيلي على القطاع.

وخضع الطفل لعملية جراحية في محاولة لإنقاذ حياته، وبقي في حالة حرجة إلى أن أعلن عن استشهاده هذه الليلة.

    المزيد من أخبار العالم

    العديد من دول العالم فرضت قيود لموجهة كورونا
    كورونا
    الدنمارك تحدد موعد رفع قيود كورونا
    عناصر من الجيش الأمريكي - أرشيفية
    الولايات المتحدة قد توسع التعاون الاستخباري مع طالبان لمحاربة داعش
    مطار كابل
    أمريكا تطلب من رعاياها عدم التوجه إلى مطار كابل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نهر ثويتس الجليدي
    سيناريو مدمر بانتظار العالم.. تحذير من انهيار نهر القيامة الجليدي
    كورونا
    نتائج مبشرة.. اكتشاف أجسام مضادة أكثر فعالية في مواجهة سلالات كورونا
    أضرار انفجار مرفأ بيروت
    إنفجار المرفأ يتحرك في بريطانيا وخيط يقود إلى الأسد