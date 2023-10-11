استشهاد عدد من أقارب "محمد الضيف" في قصف إسرائيلي

آثار الدمار في غزة (رويترز)

استهدف طيران الجيش الإسرائيلي فجر (الأربعاء 11-10-2023) منزلاً يعود لوالد محمد الضيف القائد العام لكتائب “القسام”، مما أدى لدمار كبير واستشهاد عدد من أسرة الضيف.

وذكرت مصادر فلسطينية أن مدحت عبد الفتاح الضيف (ابن شقيق قائد القسام)، ونجله براء مدحت (14 عاماً)، وحلا سمير عبد الفتاح الضيف، إضافة إلى شخص رابع استشهدوا بقصف إسرائيلي عنيف على منطقة قيزان النجار الواقعة على طريق رفح الغربية.

والثلاثاء، استشهد وزير الاقتصاد في حماس جواد أبو شمالة، والعضو البارز في المكتب السياسي لحماس زكريا أبو معمر في غارات إسرائيلية على القطاع.

وفي حصيلة جديدة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل 950 مواطناً وإصابة 5000 مواطنا آخر بجراح مختلفة جراء القصف الإسرائيلي.

وقال سلامة معروف رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة لوكالة “فرانس برس” إن قطاع غزة “يواجه كارثة إنسانية محققة مع توقف محطة توليد الكهرباء بشكل كامل خلال ساعات جراء نفاد الوقود.. واستحالة استمرار تقديم كافة الخدمات الحياتية الأساسية”.

وأضاف أن الحكومة التي تديرها حماس في قطاع غزة “تطلق نداء استغاثة عاجل جدا للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والإغاثية، بضرورة التحرك السريع لإيقاف هذه الجريمة ضد الإنسانية”.

هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي توجيه ضربات متتالية لقطاع غزة منذ أن أقدمت حركة حماس يوم السبت الماضي على مهاجمة مستوطنات غلاف غزة وقتل وجرح وأسر عدد كبير من الإسرائيليين، فضلا عن إطلاقها ضربات صاروخية باتجاه عدة مدن وبلدات إسرائيلية.

وبحسب شهود عيان تحدثوا إلى “وكالة أنباء العالم العربي”، فإن القصف الإسرائيلي المتواصل إدى إلى “إبادة” أحياء بأكملها وتسويتها بالأرض.