استشهاد عشرات المجوّعين بقصف الاحتلال قرب مراكز توزيع المساعدات في غزة

كشفت مصادر في مستشفيات غزة عن استشهاد 39 فلسطينيا في غارات إسرائيلية منذ فجر اليوم الثلاثاء، أغلبهم قضوا في مجازر قرب مخيم النصيرات وسط القطاع، في وقت استهدفت فيه قوات الاحتلال مجددا المجوّعين عند مراكز التحكم بالمساعدات.

وقالت مصادر في مستشفى العودة إن 30 فلسطينيا استشهدوا في قصف إسرائيلي الليلة الماضية على منازل في المخيم الجديد شمال النصيرات.

وأضافت المصادر الطبية إن أغلب الشهداء وصلوا إلى المستشفى أشلاء.

هذا الصباح.. انتشال 8 شهداء غالبيتهم أطفال ونساء بفعل قصف الاحتلال لمنزل عائلة أبو عطايا في المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/gOMGOXQpDJ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 29, 2025

ووفقا لقناة الأقصى الفضائية فإن 10 شهداء بينهم أطفال ونساء تم انتشالهم صباح اليوم من أحد المنازل المستهدفة.

ويأتي القصف العنيف على المخيم الجديد شمال النصيرات بعد يوم شهد مجازر جديدة كان من ضحاياه عشرات المجوّعين جرى استهدافهم وهم يحاولون الحصول على بعض الطعام في جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن القصف المدفعي تجدد صباح اليوم شمال مخيم النصيرات.

كما استهدفت طائرات مسيّرة إسرائيلية المنازل في مخيم البريج القريب.

قصف مستمر

وفي تطورات ميدانية أخرى، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن عددا من طالبي المساعدات أصيبوا صباح اليوم بنيران جيش الاحتلال قرب محور نتساريم جنوب مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال صباح اليوم المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة غزة بما فيها حيا الشجاعية والزيتون.

وفي وقت مبكر اليوم، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي على شقة سكنية غربي مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع، تجددت الغارات الإسرائيلية على منطقة المواصي غرب خان يونس.

كما أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار على منطقة المواصي التي تمتد جنوبا غرب رفح.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت أمس حشدا من المجوّعين قرب أحد مراكز التحكم بالمساعدات التي تديرها ما تسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” قرب مدينة خان يونس مما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورا قالت إنها تظهر تكدس جثامين الشهداء من المجوّعين في مجمع ناصر بخان يونس بعد استهداف الاحتلال منتظري المساعدات.

صور | تكدّس جثامين الشهداء في مجمع ناصر الطبي في خان يونس، بعدما فاضت الثلاجات بأجساد الشهداء الذين ارتقوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية القادمة عبر منطقة موراج جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/0BcTayow5O — فلسطين أون لايـن (@F24online) July 29, 2025

وكانت مصادر في مستشفيات جنوب غزة قد أعلنت عن استشهاد 10 فلسطينيين على الأقل وإصابة نحو 40 في قصف إسرائيلي على منطقتي الياباني والمواصي غربي خان يونس.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 92 شخصا بنيران جيش الاحتلال أمس الاثنين، بينهم واحد 40 من المجوّعين.

ومنذ استئناف العدوان على غزة في مارس/آذار الماضي، استشهد أكثر من 8700 فلسطيني وأصيب 33 ألفا آخرون، وبين الشهداء 1157 من منتظري المساعدات، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع.