استشهاد فتاة فلسطينية في الخليل برصاص الاحتلال بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن

أفاد مراسل شبكة الجزيرة بأن فتاة فلسطينية قُتلت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب بيت عينون شمال الخليل، حيث زُعم أنها كانت تحاول تنفيذ عملية طعن، وفي سياق آخر، تم الإبلاغ عن عمليات اعتقال في الضفة الغربية بعد هذه الحادثة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن قوات الجيش أطلقت النار صوب فلسطينية حاولت طعن أحد الجنود عند شارع ستين، قرب مستوطنة كريات أربع.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات أمنية إلى المكان وباشرت عمليات بحث وتفتيش.

وأفاد شهود عيان بأن الحادثة تمت بسبب اشتباه الجنود الإسرائيليين فيها عند الحاجز العسكري، مما أدى إلى إطلاقهم النار عليها. وفي البداية، قيل إنها أصيبت بجراح حرجة، ولكن تم تأكيد خبر استشهادها لاحقا.

وقد بثت منصات محلية فلسطينية على منصة تليغرام مشاهد من موقع عملية إطلاق النار على الفتاة. وتظهر المشاهد الفتاة ملقاة على الأرض بعد إطلاق النار عليها واستنفار قوات الاحتلال بالمكان.

وسبق أن استشهد شابان فلسطينيان على الحاجز العسكري نفسه قبل 3 أيام، عندما أطلق جنود الاحتلال النيران عليهما بزعم أن أحدهما حاول فتح النار على الجنود، في حين حاول الآخر طعنهم، علما بأن الصور والفيديوهات التي تم نشرها تشير إلى أن أحدهما كان مختبئا خلف سور عندما أطلق الجنود النار عليه.

وتكررت مثل هذه الحوادث مؤخرا، بالتزامن مع تكرر مزاعم الجيش الإسرائيلي أنه أحبط محاولات طعن أو هجمات على جنوده.

الحرم الإبراهيمي الشريف

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، لمدة يومين تزامنا مع عيد الفصح اليهودي.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها الأمنية وأغلقت جميع الحواجز العسكرية والبوابات المؤدية إلى الحرم.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيا من الضفة الغربية، لترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات بحق الفلسطينيين إلى 8445 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

هذا وأفاد مراسل الجزيرة بإصابة فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة المغير شرقي مدينة رام الله، ومدينة حلحول شمال الخليل من محورين وسيرت دورياتها في شوارع المدينة.