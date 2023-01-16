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استشهاد فتى فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 16 - يناير - 2023 2:54 مساءً
استشهاد فتى فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية

استشهاد فتى فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية

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استشهد فتى فلسطيني يبلغ من العمر 14 عاما (الاثنين 16-1-2023) خلال مداهمة في الضفة الغربية المحتلة أدت إلى اشتباكات مع سكان.

وشهدت الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف منذ أن كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية ردا على سلسلة من هجمات الشوارع في مدنها العام الماضي.

وكان الفتي عمر لطفي خمور يعالج من إصابته الحرجة في مستشفى الجمعية العربية في بيت جالا، ولم يستطع الأطباء التدخل الجراحي له نظرًا لمكان الإصابة في منطقة خطرة بالرأس.

وبقي الطفل خمور على جهاز التنفس الاصطناعي إلى أن أعلن عن استشهاده ظهر اليوم.

وسيشيع جثمان الشهيد انطلاقًا من مستشفى بيت جالا الحكومي باتجاه منزل العائلة في مخيم الدهيشة.

والشهيد عمر خمور هو الثالث في مخيم الدهيشة في غضون شهر واحد إضافة إلى العديد من الجرحى بينهم إصابات بالغة.

ومنذ بداية عام 2023 استشهد 13 مواطنًا فلسطينيًا برصاص الاحتلال في الضفة الغربية بينهم 4 أطفال.

    المصدر :
  • رويترز

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