استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال في بيت لحم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد مواطنة متأثرة بجراح أُصيبت بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم بالضفة الغربية.

وأوضحت الصحة، في تصريح مقتضب، إن الشهيدة غادة إبراهيم علي سباتين في العقد الرابع من عمرها أصيبت برصاصة في الفخذ، ووصلت إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، وهي تعاني من قطع في شريان الساق، إضافة إلى خسارتها كمية كبيرة من الدم، وسرعان ما أعلن عن استشهادها، متأثرة بإصابتها.

وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان محمد سباتين بأن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب المواطنة غادة إبراهيم علي سباتين (35 عاما)، في منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، وهي أرملة، ولديها 6 أطفال.

وقد شيّع أهالي جنين، أمس السبت، جثمان الشهيد أحمد السعدي الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين. ونعت حركة الجهاد الإسلامي الشهيد السعدي، مشيرة إلى أنه أحد مقاتلي سرايا القدس، الذراع العسكرية للحركة.

وأكدت الحركة أن الفصائل الفلسطينية بكل تشكيلاتها تقف صفا واحدا في الدفاع عن مخيم جنين، وأنها لن تسمح للاحتلال بأن يستفرد بأبناء الشعب الفلسطيني، محذرة من استمرار عدوانه على المخيم.

بدوره، قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي -في بيان- إن الاحتلال يحاول من خلال هذه العمليات تصدير أزماته الداخلية والخروج من حالة الصدمة التي شكلتها عمليات المقاومة في العمق الإسرائيلي.

وكان رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية قد أوعز بتعزيز قواته في مناطق الاحتكاك بالضفة وتنفيذ إجراءات أمنية واسعة ضد عائلات منفذي الهجمات الأخيرة في إسرائيل.