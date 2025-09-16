الثلاثاء 24 ربيع الأول 1447 ﻫ - 16 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية

منذ 11 دقيقة
القوات الإسرائيلية في جنين

القوات الإسرائيلية في جنين

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء “إن فلسطينيين استشهدا برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية”.

وأضافت الوزارة في بيان أنه تم ابلاغها “باستشهاد وسيم أبو علي (41 عاما) وخالد حسان (34 عاما) برصاص الاحتلال‭‭”‬‬.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنها قتلت الشابين بالتعاون مع الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، مضيفة أنهما كانا يتاجران بالأسلحة.

ونشرت الشرطة مقطع فيديو يظهر مداهمة قوات إسرائيلية لشاحنة ويمكن سماع أصوات إطلاق نار، وبعد ذلك اعتقال شخصين من الشاحنة دون أن يتضمن الفيديو صورا للقتيلين فيما تظهر قطعة سلاح من نوع كارلو في نهاية المقطع على الأرض.

وذكرت الشرطة في البيان أنها اعتقلت شخصين آخرين مسلحين في هذه العملية.

ووصفت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) استشهاد الشابين بأنه “إعدام ميداني”.

وأضافت في بيان لها أن هذه العملية “استمرار لسياسة الاغتيالات الممنهجة والاعتداءات الوحشية التي ينفذها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فلسطينيون يتفقدون موقع الغارات الجوية الإسرائيلية على برج الغفاري الذي تم إخلاؤه، في مدينة غزة، 15 سبتمبر 2025. رويترز
غزة تحت القصف
اليونيسف: توقع فرار أطفال مدينة غزة أمر "غير إنساني"
مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك
غزة تحت القصف
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو إسرائيل "لوقف المذبحة" يغزة
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل. رويترز
بسبب حربها على غزة.. الاتحاد الأوروبي سيوافق غداً على فرض عقوبات جديدة على إسرائيل

الأكثر قراءة

النائب جميل السيد
تصريحات خطيرة لجميل السيد عن حزب الله.. فساد ورشاوى للتأثير على القضاء!
غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
تصعيد محتمل على جبهة لبنان.. مؤشرات مقلقة في الأفق!
الرئيس جوزاف عون
خطاب الرئيس خرج عن التقليد