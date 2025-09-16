استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء “إن فلسطينيين استشهدا برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية”.

وأضافت الوزارة في بيان أنه تم ابلاغها “باستشهاد وسيم أبو علي (41 عاما) وخالد حسان (34 عاما) برصاص الاحتلال‭‭”‬‬.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنها قتلت الشابين بالتعاون مع الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، مضيفة أنهما كانا يتاجران بالأسلحة.

ونشرت الشرطة مقطع فيديو يظهر مداهمة قوات إسرائيلية لشاحنة ويمكن سماع أصوات إطلاق نار، وبعد ذلك اعتقال شخصين من الشاحنة دون أن يتضمن الفيديو صورا للقتيلين فيما تظهر قطعة سلاح من نوع كارلو في نهاية المقطع على الأرض.

وذكرت الشرطة في البيان أنها اعتقلت شخصين آخرين مسلحين في هذه العملية.

ووصفت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) استشهاد الشابين بأنه “إعدام ميداني”.

وأضافت في بيان لها أن هذه العملية “استمرار لسياسة الاغتيالات الممنهجة والاعتداءات الوحشية التي ينفذها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني”.