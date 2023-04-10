الأثنين 19 رمضان 1444 ﻫ - 10 أبريل 2023 |
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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب أريحا

منذ 5 دقائق
عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي

عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر في أريحا وسقوط عدد من الإصابات.

هذا واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال يوم الإثنين مخيم عقبة جبر في أريحا ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة تجاه المخيم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر عدد من الشبان داخل أحد المنازل في مخيم عقبة جبر بأريحا وسط اشتباكات مسلحة مع الفدائيين في محاولة للتصدي وإفشال حصار الشبان .

وأضافت المصادر أن جيش الاحتلال أطلق قنابل الغاز والصوت في محيط المنزل في محاولة لمنع المواطنين من الاقتراب.

وقامت قوات من الجيش بإطلاق صاروخ تجاه المنزل المحاصر، وإطلاق طائرات درون في سماء المخيم ونشرت عدد كبير من القناصة على أسطح المنازل في المخيم.

هذا وأعلنت وزارة الصحة بإصابة 3 شان برصاص قوات الاحتلال الحي في الأطراف السفلية احداها خطيرة خلال المواجهات المندلعة في المخيم وصلتا إلى مستشفى أريحا الحكومي .

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الطرق الترابية الفرعية قرب حاجز الحمرا بالأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال أغلق الطرق بالسواتر الترابية؛ لمنع حركة المواطنين من مدن الضفة إلى الأغوار والعكس.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت الحاجز لليوم الرابع على التوالي، بعد مقتل مستوطنتين في قرية فروش بيت دجن قبل ثلاثة أيام، وكثفت من تواجدها العسكري في المنطقة.

وقالت وسائل إعلام عبرية إنه لا علاقة لما يجري في المخيم بمطاردة منفذي عملية الاغوار.

وزعمت صحيفة معاريف العبرية ان العملية التي تنفذها قوات الجيش ووحدة دودفان تهدف الى اعتقال خلية تخطط لشن عمليات بالمستقبل القريب.

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