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استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي غرب رام الله

أكدت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، مساء الأحد، استشهاد شاب فلسطيني بعد إطلاق النار عليه من قبل جنود الجيش الإسرائيلي قرب حاجز إسرائيلي، غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقال موقع ”واللا“ الإسرائيلي، إن ”شابًا فلسطينيًا قتل بعد إطلاق النار عليه، عقب إلقاء الحجارة على قوات الجيش الإسرائيلي، عند حاجز الحشمونئيم غرب رام الله“.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، إن ”الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار تجاه رجل فلسطيني، وأصابته بجروح خطيرة، بعد محاولته إطلاق النار تجاه عناصر الشرطة عند حاجز الحشمونئيم بالقدس“.

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ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، صورة للشاب الذي أطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار صوبه.

من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنه ”جاري المتابعة للتأكد من الحالة الصحية للمواطن الذي أطلق الاحتلال النار عليه قرب نعلين، غرب رام الله“.

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