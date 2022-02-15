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استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي غربي رام الله

15 - فبراير - 2022
الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي

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استشهد شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب نهاد أمين البرغوثي (20 عاما)، من قرية كفر عين، الذي كان قد أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات بقرية النبي صالح شمال غرب رام الله، اليوم الثلاثاء.

وكان الشاب البرغوثي، أصيب بجروح خطيرة في مواجهات شهدتها قرية النبي صالح، ظهر اليوم، حيث أصيب بالرصاص الحي في منطقة البطن، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته بالخطيرة.

وأشار الناشط الإعلامي بلال التميمي إلى أن مواجهات اندلعت على مدخل القرية، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان.

وأوضح التميمي أن الاحتلال استهدف الشاب بشكل مباغت دون أن ينتبه له الشبان، ما أدى لحصول نزيف واستشهاده، وتم نقله إلى المستشفى الاستشاري بضاحية الريحان.

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