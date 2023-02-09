استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهد شاب فلسطيني، (الخميس 9-2-2023) برصاص جنود الجيش الإسرائيلي جنوبي الخليل (جنوب الضفة الغربية)، بزعم محاولته طعن إسرائيليين.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن “قوات الاحتلال أوقفت مركبة بالقرب من مخيم الفوار، في منطقة الدلبة، وأطلقت الرصاص الحي على السائق شريف حسن وريدات،، الذي ترك ينزف، قبل أن تنقله بسيارة عسكرية”.

وباستشهاد وريدات يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس إلى 37 شهيدا، من بنيهم تسعة فتية ومسنة، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن جنوده قتلوا بالرصاص فلسطينيا أن حاول طعنهم بسكين في الضفة الغربية المحتلة اليوم الخميس، وأكد مسؤولون فلسطينيون مقتل الرجل.

وشهدت الضفة الغربية تصاعدا في العنف منذ أن كثفت إسرائيل المداهمات في العام الماضي ردا على سلسلة من هجمات الشوارع في مدنها.

ونشر الجيش على تويتر صورة لسكين مطبخ كبير قال إن الرجل الفلسطيني كان يحمله قبل مقتله بجنوب مدينة الخليل.