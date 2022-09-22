الجمعة 26 صفر 1444 ﻫ - 23 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

استشهاد فلسطيني برصاص ضابط إسرائيلي قرب القدس

منذ 40 دقيقة
الشرطة الإسرائيلية

الشرطة الإسرائيلية

A A A
طباعة المقال

استشهد فلسطيني مساء (الخميس 22-9-2022) برصاص ضاب إسرائيلي، عند تقاطع طرق بين القدس وتل أبيب.

ونقلت وكالة رويترز عن الشرطة الإسرائيلية قولها، أن المهاجم نزل من سيارته عند إشارة مرور بالقرب من مدينة موديعين في إسرائيل المتاخمة للضفة الغربية المحتلة، وبدأ في الطعن وإطلاق رذاذ الفلفل على ركاب سيارات قريبة.

وذكرت أن ضابط شرطة يرتدي ملابس مدنية كان يقود سيارته في المنطقة وشاهد الهجوم وأطلق عدة طلقات على المشتبه به.

وقالت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء إن المسعفين في مكان الهجوم عالجوا ثمانية أشخاص أصيبوا بجروح خفيفة وخمسة تعرضوا لرذاذ الفلفل وثلاثة أصيبوا بجروح سطحية.

وأشاد متحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالهجوم الذي وقع مساء الخميس وهو الأحدث ضمن سلسلة هجمات مميتة أثارت مخاوف من حدوث تصعيد.

ومنذ يناير كانون الثاني قُتل ما لا يقل عن 90 فلسطينيا من بينهم مسلحين ومدنيين في الضفة الغربية المحتلة معظمهم على أيدي قوات إسرائيلية. وكثفت إسرائيل مداهماتها في الربيع في أعقاب موجة من هجمات الشوارع القاتلة نفذها فلسطينيون وأسفرت عن مقتل 18.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية
الصحة العالمية: إعلان انتهاء جائحة كورونا لا يزال بعيد المنال
الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي يدعو الروس إلى الاحتجاج على قرار التعبئة
إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني: نتمتع بحرية التعبير والاحتجاجات "أعمال فوضى"

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

غرق عشرات المهاجرين على متن مركب لبناني قبالة سواحل طرطوس
صور مأساوية.. كارثة تحل بمركب لبناني قبالة شاطئ طرطوس في سوريا
فوائد العنّاب للجسم غزيرة.. تعرّفوا إليها!
هشام سليم
وفاة الفنان هشام سليم عن عمر 62 عاما