استشهاد فلسطيني برصاص ضابط إسرائيلي قرب القدس

استشهد فلسطيني مساء (الخميس 22-9-2022) برصاص ضاب إسرائيلي، عند تقاطع طرق بين القدس وتل أبيب.

ونقلت وكالة رويترز عن الشرطة الإسرائيلية قولها، أن المهاجم نزل من سيارته عند إشارة مرور بالقرب من مدينة موديعين في إسرائيل المتاخمة للضفة الغربية المحتلة، وبدأ في الطعن وإطلاق رذاذ الفلفل على ركاب سيارات قريبة.

وذكرت أن ضابط شرطة يرتدي ملابس مدنية كان يقود سيارته في المنطقة وشاهد الهجوم وأطلق عدة طلقات على المشتبه به.

وقالت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء إن المسعفين في مكان الهجوم عالجوا ثمانية أشخاص أصيبوا بجروح خفيفة وخمسة تعرضوا لرذاذ الفلفل وثلاثة أصيبوا بجروح سطحية.

وأشاد متحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالهجوم الذي وقع مساء الخميس وهو الأحدث ضمن سلسلة هجمات مميتة أثارت مخاوف من حدوث تصعيد.

ومنذ يناير كانون الثاني قُتل ما لا يقل عن 90 فلسطينيا من بينهم مسلحين ومدنيين في الضفة الغربية المحتلة معظمهم على أيدي قوات إسرائيلية. وكثفت إسرائيل مداهماتها في الربيع في أعقاب موجة من هجمات الشوارع القاتلة نفذها فلسطينيون وأسفرت عن مقتل 18.