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استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في اقتحام مخيم الفارعة

منذ ساعة واحدة
حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان تتبادل القصف مع الجيش الإسرائيلي

حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان تتبادل القصف مع الجيش الإسرائيلي

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استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس، شمال الضفة الغربية صباح الاثنين.

واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي برفقة جرافات المخيم بعد منتصف الليل، واندلعت اشتباكات عنيفة، استمرت لساعات تخللها تخريب للبنية التحتية وتدمير لممتلكات الأهالي.

وبعد الانسحاب الكامل، اشتبهت مجموعة من الشبان بتحركات غريبة داخل بناية خدماتية، وتبين أنها وحدة خاصة من الجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة ومستمرة، أسفرت عن إصابة شابين أحدهما بجراح خطيرة أدت لوفاته، ودفع الجيش بتعزيزات للمخيم.

ووفقًا لوكالة “شهاب”، فقد أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن أربعة شبان أصيبوا بالرصاص الإسرائيلي خلال الاقتحام.

وفي سياق متصل، اعتقلت القوات الإسرائيلية المحامي طارق الخراز بعد اقتحام منزله في مدينة طوباس.

    المصدر :
  • وكالات

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