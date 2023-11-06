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متحدث: استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لمبنى في مستشفى الشفاء

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 6 - نوفمبر - 2023 8:33 مساءً
من أمام مستشفى الشفاء في غزة

من أمام مستشفى الشفاء في غزة

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قال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن فلسطينيا استشهد وأصيب عدد آخر جراء ضربة جوية إسرائيلية أصابت مبنى تابعا لمستشفى الشفاء في غزة.

وأضاف المتحدث أن المبنى به 170 جريحا والمئات من النازحين الفلسطينيين.

هذا وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين إن حماية المدنيين “يتعين أن تكون الأهم” في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، محذرا من أن قطاع غزة يتحول “مقبرة للأطفال”.

وأضاف غوتيريش للصحفيين “العمليات البرية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية والقصف المستمر يضربان المدنيين والمستشفيات ومخيمات اللاجئين والمساجد والكنائس ومنشآت الأمم المتحدة التي تتضمن ملاجئ. لا أحد في مأمن”.

ومضى يقول “في الوقت نفسه، تستخدم حماس ومسلحون آخرون المدنيين كدروع بشرية ويواصلون إطلاق الصواريخ بلا تمييز على إسرائيل”.

وقال إنه يتم ارتكاب انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي ودعا مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

    المصدر :
  • رويترز

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