السبت 8 صفر 1447 ﻫ - 2 أغسطس 2025 |
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استشهاد فلسطيني وإصابة 7 أشخاص برصاص مستوطنين في الضفة الغربية

منذ 18 ثانية
هجوم واسع للمستوطنين في الضفة

هجوم واسع للمستوطنين في الضفة

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت “إن فلسطينيا يبلغ من العمر 24 عاما استشهد برصاص مستوطنين في الضفة الغربية”.

وذكرت الوزارة في بيان “استشهاد الشاب معين صبحي محمد أصفر برصاص مستوطنين في بلدة عقربا بنابلس”.

ولم يصدر بعد بيان من الجيش الإسرائيلي عن الواقعة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تعامل مع سبعة إصابات بين المواطنين الذين سقطوا في مواجهات مع مستوطنين في بلدة عقربا.

وتشير بيانات رسمية فلسطينية إلى استشهاد 1012 فلسطينيا وإصابة نحو سبعة آلاف على يد الجيش الإسرائيلي ومستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية فضلا عن اعتقال أكثر من 18 ألفا وذلك منذ انطلاق الحرب في غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023.

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