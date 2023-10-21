استشهاد فلسطيني يرفع عدد شهداء الضفة إلى 84

من آثار القصف الإسرائيلي على غزة (رويترز)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت، أن فلسطينيا يبلغ من العمر 17 استشهد برصاص الجيش الاسرائيلي في مخيم عقبة جبر قرب أريحا بالضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان إن مقتل “محمد سليمان عواجنة (17 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في أريحا يرفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر إلى 84 شهيدا”.

قال سكان محليون إن قوات اسرائيلية اقتمحت المخيم بعد منتصف الليل وفجرت منزل يُتهم صاحبه بقتل مستوطن في عملية إطلاق نار.

وأضافوا أن المخيم شهد اشتباكات بين مسلحين والقوات الاسرائيلية وأن عددا من الشباب ألقى الحجارة على القوات الإسرائيلية خلال عملية انسحابها.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية اعتلقت اليوم ما يزيد عن مئة مواطن من مناطق مختلفة من الضفة الغربية، ليتجاوز عدد المعتقلين الألف منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال سكان من قرية عارورة شمال مدينة رام الله إن قوات إسرائيلية احتلت لفترة منزل صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس المتواجد خارج الأراضي الفلسطينية.

وأضاف السكان أن القوات الإسرائيلية اعتقلت العشرات من أبناء القرية بعضهم أعضاء في حركة حماس.

ولم يصدر بيان من الجيش الإسرائيلي بعد حول مقتل الفلسطيني أو حملة الاعتقالات التي شهدتها مناطق مختلفة من الضفة الغربية.