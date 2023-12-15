استشهاد مصور الجزيرة سامر أبو دقة بقصف إسرائيلي في غزة

أعلنت شبكة الجزيرة الفضائية عن استشهاد المصور سامر أبو دقة في غزة خلال تغطيته القصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وجاء استشهاد الزميل سامر بعد ساعات من إصابته حيث ظل ملقى على الأرض ومحاصرا في محيط مدرسة فرحانة على مدى نحو 6 ساعات حيث لم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه بعد إصابته بجراح جراء شظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية.

وقد دانت شبكة الجزيرة الهجوم الإسرائيلي الذي أصيب فيه الزميلان وائل الدحدوح وسامر أبو دقة، وقالت إن قوات الاحتلال عرقلت وصول فرق الإسعاف للزميل سامر أبو دقة الذي كان يعاني من إصابة بالغة.

ودعت الجزيرة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لحماية المدنيين وعمال الإغاثة والأطباء والإعلاميين، كما طالبت بمحاسبة الإسرائيليين المسؤولين عن هذه الجرائم في قطاع غزة.