استشهاد نجل رئيس حركة حماس بغزة ومدير مكتبه في القصف الإسرائيلي على الدوحة

دخان يتصاعد عقب هجوم إسرائيلي على قادة حماس، في الدوحة، قطر، 9 سبتمبر 2025. رويترز

أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس سهيل الهندي، اليوم الثلاثاء، لقناة “الجزيرة” أن القصف الإسرائيلي وقع خلال اجتماع للفريق المفاوض لبحث المقترح الأميركي، مؤكداً أن قيادة الحركة نجت من محاولة الاغتيال الجبانة.

وأشار الهندي إلى أن القصف أسفر عن سقوط مجموعة من الشهداء يتقدّمهم همام خليل الحية، نجل القيادي خليل الحية، ومدير مكتبه جهاد لبد.

وأضاف أن القصف الإسرائيلي استهدف كل إنسان حر في هذا العالم، مشدداً على أن الحركة كانت قد أعطت إشارات إيجابية بشأن المقترح الأميركي قبل وقوع الاعتداء.

وحمل الهندي الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم، داعياً العالم الحر إلى أن يقول كلمته إزاء ما جرى.

وعادت الحياة إلى طبيعتها في العاصمة القطرية الدوحة بعد الهجوم الإسرائيلي، الذي استهدف عددا من أعضاء المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

واستهدف الهجوم رئيس وفد التفاوض رئيس الحركة الدكتور خليل الحية وآخرين.

وبعد الاستهداف كان هناك انتشار أمني مكثف بموقع الهجوم وتحليق للمروحيات في سماء العاصمة القطرية، وإغلاق الشوارع المحيطة بالموقع، مشيرة إلى أن المبنى المستهدف يقع في منطقة سكنية شرقي الدوحة، تضم سفارات بعض الدول وبيوت عائلات أجنبية.

وقد دعت وزارة الداخلية القطرية لعدم القلق، وطالبت المواطنين والمقيمين، في تعميم، باستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية.

