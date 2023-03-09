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استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في بلدة جبع قضاء جنين

منذ 36 دقيقة
عناصر من جيش الاحتلال

عناصر من جيش الاحتلال

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استشهد 3 فلسطينيين ، صباح الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت البلدة وأطلقت النار تجاه مركبة فلسطينية وقامت بتصفية 3 شبان كانوا بداخلها.

وبحسب المصادر، فإنّ الشبان هم: أحمد محمد ذيب فشافشة (22 عامًا)، نايف أحمد يوسف ملايشة (25 عامًا)، سفيان عدنان فاخوري (30 عامًا).

وفي وقتٍ لاحق، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 3 مواطنين برصاص الاحتلال في بلدة جبع قضاء جنين.

يشار إلى أنه وبارتقاء الشبان الثلاثة في جبع، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري الى 77 شهيداً، بينهم 13 طفلا وسيدة.

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