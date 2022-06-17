استشهاد 3 فلسطينيين في جنين بنيران القوات الإسرائيلية

استشهد 3 فلسطينيي فجر الجمعة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية خلال كمين نصبته القوات الإسرائيلية أثناء اقتحامها المدينة، كما أصيب 8 فلسطينيين بجروح خطيرة.

وذكر مسؤولون فلسطينيون أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار عليهم أثناء وجودهم في سيارة في مدينة جنين.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنهم يتحققون من تلك الأنباء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن حصيلة ضحايا العملية الإسرائيلية على جنين، وقالت في بيان “3 شهداء و8 إصابات برصاص الاحتلال في جنين”.

والشهداء الثلاثة هم: براء لحلوح، وليث أبو سرور، ويوسف صلاح.

وأفاد شهود عيان أن “اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وقوات الجيش الإسرائيلي، التي اقتحمت المدينة”.

وقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان إن “قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى الحي الشرقي من مدينة جنين، وأطلقت وابلا من الرصاص الحي باتجاه المركبة التي كان يستقلها الشبان الثلاثة، ما أدى إلى استشهادهم على الفور”.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “مواجهات عنيفة اندلعت في المكان اطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية باتجاه الشبان ما أدى إلى إصابة ثمانية مواطنين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

والخميس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 10 فلسطينين من أماكن متفرقة بالضفة الغربية المُحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان، إنه تم اعتقال أربعة فلسطينين من مُخيم العروب الواقع في شمال محافظة الخليل، فيما تم اعتقال ثلاثة من طولكرم، الواقعة في شمال غرب الضفة، من ضمنهم أسيران مُحرران .

واعتقلت قوات الاحتلال فى بيت لحم، الواقعة إلى الجنوب من القدس، فلسطينيًا من مُخيم عايدة.

ومن القُدس المُحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، طفلين من البلدة القديمة .