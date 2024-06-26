استشهاد 32 فلسطينياً و إصابة 139 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية

دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة، الثلاثاء، يومها الـ263 على التوالي، حيث وسع الجيش الإسرائيلي هجمات البرية والجوية والبحرية على مناطق متفرقة من القطاع.

واستشهد 10 أفراد من عائلة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بينهم شقيقته، وذلك في قصف طال منزلا للعائلة بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على القطاع، وتركزت الغارات على تل السلطان غربي رفح، وبيت لاهيا، ما أوقع شهداء وجرحى.

وجددت المدفعية الإسرائيلية نسف المربعات السكنية وقصف المناطق المأهولة واستهداف مراكز الإيواء، حيث أضطر حي النمساوي في مدينة خانيونس بصدد مغادرة منازلهم نتيجة تهديدات الجيش الإسرائيلي بقصفها.

وانتشلت الطواقم الطبية والدفاع المدني عشرات الشهداء والجرحى في 3 استهدافات على مدرسة عبد الفتاح حمود بمنطقة حي الدرج، ومدرسة أسماء بمخيم الشاطئ، ومنزل يعود لعائلة الزميلي بحي الشجاعية.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023 الماضي، إلى 37 ألفا و626 شهيدا، و86 ألفا و98 مصابًا، إضافة لآلاف المفقودين، وفقا لمعطيات حديثة نشرتها وزارة الصحة بغزة.