استشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على مخيم نور شمس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد أربعة مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية. هذا الحادث أثار ردود فعل قوية من القوى الوطنية، حيث أعلنت عن إضراب شامل يشمل كافة مناحي الحياة في المدينة، حداداً على أرواح الشهداء.

من جهتها نعت “سرايا القدس– كتيبة طولكرم” 4 من مقاتليها قالت إنهم استشهدوا في عملية الاغتيال.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان استشهاد يزيد صاعد عادل شافع (22 عاماً)، نمر أنور أحمد حمارشة (25 عاماً)، محمد ياسر رجا شحادة (20 عاماً)، محمد حسن غنام كنوح (22 عاماً).

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” فإن الأربعة استشهدوا متأثرين بإصاباتهم بعد استهدافهم بصاروخ من مسيّرة إسرائيلية، أثناء وجودهم وسط مخيم نور شمس.

وذكرت “وفا” أن هناك انفجارا ضخما سمع دويه في مدينة طولكرم، بعد إطلاق طائرة احتلال مسيّرة صاروخا على حارة البطاقة وسط المخيم.

ومن جانبها نعت فصائل العمل الوطني ومؤسسات وفعاليات محافظة طولكرم “شهداء مخيم نور شمس” وأعلنت الحداد على أرواح الشهداء والإضراب الشامل اليوم الأربعاء “لجميع مناحي الحياة باستثناء امتحانات الثانوية العامة”.

من جهته، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرة قصفت أفراد خلية في نور شمس بطولكرم أثناء قيامهم بوضع عبوة ناسفة.

وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن الطيران الحربي قصف “خلية مسلحين” في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال إلى 560 شهيدا -منذ بدء حربه على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول- بينهم 136 طفلا، بالإضافة إلى نحو 5300 مصاب، وفق الصحة الفلسطينية.