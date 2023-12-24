الأحد 11 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 24 ديسمبر 2023 |
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استشهاد 40 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة

منذ 11 ثانية
جرحى بسبب القصف الإسرائيلي على غزة

جرحى بسبب القصف الإسرائيلي على غزة (رويترز)

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أعلن تلفزيون فلسطين ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف وسط قطاع غزة إلى 40 شهيدا، إضافة إلى عشرات المصابين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الطائرات والمدفعية الإسرائيلية جددت اليوم الأحد قصفها على مناطق عدة من قطاع غزة، مستهدفة مناطق خان يونس ودير البلح ومخيم النصيرات، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، فضلا عن بقاء العشرات عالقين تحت الركام.

وقد تزامن ذلك مع اقتحام بري لأحياء مدينة غزة وشمال القطاع.

من ناحيتها، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، مساء السبت، أنّ أكثر من 200 فلسطيني استشهدوا في غضون 24 ساعة في عمليات الجيش الإسرائيلي في القطاع.

وقالت الوزارة إنّ الحصيلة الإجمالية للضحايا في قطاع غزة، منذ بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ارتفعت إلى 20258 شهيدا و53688 جريحاً.

بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 13 عسكريا خلال المعارك التي يخوضها في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 13 ضابطا وجنديا قتلوا نهاية هذا الأسبوع في قطاع غزة، مشيرة إلى أن القتال في قطاع غزة يتخذ شكل حرب العصابات.

وقال المتحدث باسم الجيش في تغريدة على منصة إكس إن 8 جنود وضباط قتلوا السبت وأن 6 جنود وضباط آخرين أصيبوا خلال المعارك، في 3 حوادث منفصلة يوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين إلى 152، منذ بداية الحرب البرية في السابع والعشرين من أكتوبر.

    المصدر :
  • وكالات

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