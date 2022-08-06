استشهاد 5 أطفال فلسطينيين في غارة إسرائيلية على شمال غزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة جديدة على مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 5 أطفال فلسطينيين، وسقوط عشرات الجرحى.

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، إن سلاح الجو يهاجم حاليا أهدافا داخل قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن طائرات الاحتلال تقصف أهدافا في رفح جنوب قطاع غزة.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، أن الاحتلال الإسرائيلي يركز عدوانه على المناطق السكنية المكتظة مما يرفع عدد الضحايا والجرحى.

وأضاف القدرة، في تصريحات صحفية، أن المستشفيات الفلسطينية ينقصها العديد من الأدوية والواقع الصحي يمر بأسوأ حالاته.

وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، أمس الجمعة، وأسفر عن استشهاد 17 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 140 آخرين.

وأُطلقت من غزة أكثر من 380 صاروخا على مدينة تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى، في “رد أولي”، بعد ساعات على اغتيال الشهيد تيسير الجعبري.