غزة.. استشهاد 50 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية وإسرائيل تعترف بإصابة 5 جنود

استشهد 50 فلسطينيا وأصيب العشرات في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الاثنين، في حين أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 5 جنود في معارك بالقطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية 4 مجازر في القطاع وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 76 شهيدا و158 جريحا.

وفي حصيلة جديدة، قالت الوزارة إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة المتواصل لليوم الـ409 ارتفع إلى 43 ألفا و922 شهيدا و103 آلاف و898 جريحا.

وفي الشمال أيضا، قال مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة حسام أبو صفية إن الاحتلال مسح عائلات فلسطينية بأكملها ودأب على استهداف المستشفى بشكل مكثف.

من مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.. إنعاشُ جريحٍ تحت قصف الاحتلال، قبل قليل. pic.twitter.com/4rdRC5dEKg — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 18, 2024

وقال أبو صفية إنه “مع استفحال الإبادة الإسرائيلية التي مسحت عائلات بأكملها أصبحنا أمام مشهد شهيد يودع شهيدا، مطالبا بحماية المستشفى من “القصف الذي بات يتكرر بشكل دائم”.

وقد ارتكب الاحتلال أمس الأحد 4 مجازر في بيت لاهيا وحدها، حيث قصف عمارات سكنية ومنازل مدنية استشهد على إثرها أكثر من 72 شهيدا من عائلات غباين وغنيم وصافي وعيادة وعبد العاطي والتلولي، حسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

“لصوص الشاحنات”

في غضون ذلك، قالت مصادر في وزارة داخلية حكومة غزة إن أكثر من 20 فلسطينيا ممن سمتهم “عصابات لصوص شاحنات المساعدات” قتلوا في عملية أمنية نفذتها أجهزة الشرطة بالتعاون مع لجان عشائرية.

وأضافت المصادر لقناة الأقصى أن “العملية الأمنية اليوم لن تكون الأخيرة، وهي بداية عمل أمني موسع تم التخطيط له مطولا، وسيتوسع ليشمل كل من تورط في سرقة شاحنات المساعدات”.

وقالت إن “الأجهزة الأمنية تفخر بالعشائر الفلسطينية شرق رفح، وإن انجرار بعض أفرادها لمخططات السرقة لن يسيء إلى تاريخ هذه العائلات التي قدمت مئات الشهداء المقاومين”.

معارك وعمليات

ميدانيا، اعترف جيش الاحتلال بإصابة 5 جنود في معارك بالقطاع، في حين أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية تنفيذ عمليات جديدة، أبرزها بأقصى شمال القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء أمس الأحد مقتل عسكريين اثنين في صفوفه -أحدهما قائد سرية- خلال معارك في شمال قطاع غزة، مضيفا أنهما كانا يخدمان في كتيبة نحشون (90) التابعة للواء كفير.

من جهتها، قالت كتائب سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مقاتليها دمروا “آلية صهيونية متوغلة في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا بعبوة شديدة الانفجار زرعناها مسبقا”.

ميدانيا، قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مقاتليها قنصوا 5 جنود إسرائيليين في منطقة الجواني وسط مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة جماعية على غزة أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 147 ألف فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.