استشهاد 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال في أريحا

قال الجيش الإسرائيلي، الإثنين، أنه قتل عددًا من المسلحين الفلسطينيين خلال عملية كانت تهدف لملاحقة خلية مسلحة في مدينة أريحا بالضفة الغربية، في حين أشارت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية لاستشهاد 7 فلسطينيين خلال هذه العملية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن “قوات الجيش والشاباك حاولت الليلة اعتقال الخلية التي نفذت عملية إطلاق النار على مطعم في أريحا، في مخيم عقبة جبر للاجئين بالقرب من أريحا، وخلال هذه العملية قُتل عدد من المسلحين الذين أطلقوا النار على قوات الجيش الإسرائيلي”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، إن الجيش الإسرائيلي قتل 7 فلسطينيين، خلال عملية عسكرية في مخيم عقبة جبر، بعد أن خاض اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.

ونقلت قناة “i24news” الإسرائيلية الرسمية عن مسؤول عسكري قوله إن “7 فلسطينيين قُتلوا في أريحا خلال اشتباكات عنيفة مع قوات الجيش الإسرائيلي، في ختام عملية تطويق للمدينة، حيث تمت محاصرة مسلحين قاما بإطلاق النار على مطعم في مفرق ألموغ الأسبوع الماضي ولاذا بالفرار”.

وشنت قوات الجيش الإسرائيلي، حملة اعتقالات واسعة في المخيم عرف من بينهم القيادي في حركة حماس شكري عمارة، كما اعتقلت عددًا من الفلسطينيين بزعم صلتهم بمنفذي عمليات إطلاق نار على إسرائيليين.

وارتفعت بذلك حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 42 شهيدًا، بينهم 8 أطفال، وسيدة مسنة، 21 منهم من مدينة جنين شمال الضفة الغربية والتي تشهد تصعيدًا عسكريًّا واسعًا.