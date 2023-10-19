استشهاد 9 أشخاص في مخيم نور شمس في طولكرم

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن استشهاد 9 أشخاص في مخيم نور شمس منذ فجر الخميس، ما يرفع عدد القتلى بالضفة منذ 7 أكتوبر إلى 77، حيث استهدفت طائرة مسيرة فلسطينيين في المخيم.

وقال شهود إن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المخيم فجر اليوم، وإن اشتباكات عنيفة تدور بين عدد من المسلحين والقوات الإسرائيلية التي استخدمت جرافة كبيرة وأحدثت دمارا في البنية التحتية بالمخيم وإن العملية العسكرية الإسرائيلية لا تزال مستمرة.

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيرة استهدفت مسلحين فلسطينيين في مخيم نور شمس بطولكرم.

من جهتها، ذكرت كتيبة طولكرم بسرايا القدس أنها فجرت عبوات ناسفة في جرافات وآليات الاحتلال على محور المنشية وحققت إصابات مباشرة.

كما قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس ) في طولكرم إن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس.

وأفادت وسائل إعلام عن الشرطة الإسرائيلية أن 10 من عناصرها أصيبوا، أحدهم في حالة خطرة، في انفجار عبوة ناسفة.