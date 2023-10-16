استطلاع: أغلبية الأمريكيين يريدون أن تسهم واشنطن بحماية المدنيين في غزة

أظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس أن أغلبية الأمريكيين المنتمين للحزبين الجمهوري والديمقراطي يريدون أن تساعد بلادهم في إبعاد الأذى عن المدنيين الفلسطينيين في غزة وسط الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكن دعم الرأي العام الأمريكي لإسرائيل في الصراع الحالي يبدو أقوى مما كان عليه في الماضي.

وأوضحت نتائج الاستطلاع، الذي استمر يومين وانتهى يوم الجمعة، موافقة 78 بالمئة من المشاركين، بينهم 94 بالمئة من الديمقراطيين و71 بالمئة من الجمهوريين، على عبارة تقول إنه “يجب على الدبلوماسيين الأمريكيين العمل بنشاط على خطة للسماح للمدنيين بالفرار من القتال في غزة والانتقال إلى بلد آمن”.

واختلف 22 بالمئة من المشاركين مع هذا الرأي.

واقتحم مقاتلو حماس السياج الحدودي في غزة ودخلوا إسرائيل في هجوم مفاجئ شنوه في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل 1300 شخص واختطاف عشرات من بينهم أمريكيون. وردت إسرائيل بشن أعنف ضربات جوية في صراعها المستمر منذ 75 عاما مع الفلسطينيين لتقتل 2670 شخصا على الأقل وتتسبب في أزمة إنسانية.

وسيطرت على وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية صور الإسرائيليين الذين قُتلوا وروايات قاسية عن أفعال وحشية لحماس، وكذلك صور الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يبحثون عن ناجين بعد أن دمرت الغارات الجوية الإسرائيلية الأحياء.

وجاء تأييد الأمريكيين لموقف إسرائيل في الصراع في الاستطلاع الجديد أكبر مما كان عليه في استطلاع عام 2014 عندما توغلت القوات البرية الإسرائيلية في القطاع الساحلي في اشتباك مع حماس بهدف وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وقال 41 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع الجديد، الذي انتهى بينما تستعد إسرائيل لدخول غزة بريا، إنهم يتفقون مع عبارة تقول إن “الولايات المتحدة يجب أن تدعم إسرائيل” في صراعها مع حماس، بينما قال اثنان بالمئة إن “على الولايات المتحدة أن تدعم الفلسطينيين”.

وفي استطلاع أجرته رويترز/إبسوس خلال صراع عام 2014، قال 22 بالمئة من المشاركين إن الولايات المتحدة يجب أن تدعم الموقف الإسرائيلي، بينما أراد اثنان بالمئة دعم الموقف الفلسطيني.

وجاء دعم الجمهوريين لموقف إسرائيل في الاستطلاع الجديد بنسبة 54 بالمئة وهو أقوى من تأييد الديمقراطيين للموقف الإسرائيلي الذي جاء بنسبة 37 بالمئة.

وتبنت نسبة كبيرة من المشاركين في الاستطلاع مواقف أخرى في الصراع، إذ قال 27 بالمئة إن الولايات المتحدة “يجب أن تكون وسيطا محايدا”، وقال 21 بالمئة إن الولايات المتحدة لا يجب أن تتدخل على الإطلاق.

وقال نحو 40 بالمئة من المشاركين تحت سن الأربعين إن الولايات المتحدة يجب أن تكون وسيطا محايدا، وهو ما يمثل نحو ضعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 عاما فيما فوق وقالوا نفس الشيء ويشكلون 19 بالمئة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع مستوى عاليا من القلق بين الأمريكيين بشأن وضع الفلسطينيين العاديين في الأراضي التي تسيطر عليها حماس ويبلغ عدد سكانها أكثر من مليوني نسمة.

ووافق 81 بالمئة من المشاركين على عبارة مفادها أنه “يجب على إسرائيل تجنب قتل المدنيين في ضرباتها الانتقامية ضد حماس”، مقارنة مع اعتراض 19 بالمئة على هذه العبارة.

وعندما عُرضت على المشاركين قائمة من الخيارات عمن هو المسؤول الأكبر عن الصراع الحالي، اختار 49 بالمئة منهم حماس، فيما اختار تسعة بالمئة إسرائيل.

وأظهر استطلاع رويترز أن الأمريكيين ليس لديهم ثقة كبيرة في قدرة الرئيس الحالي جو بايدن أو الرئيس السابق دونالد ترامب على حل الأزمة.

وأجرت رويترز/إبسوس الاستطلاع عبر الإنترنت وعلى مستوى البلاد وشارك فيه 1003 بالغين أمريكيين.