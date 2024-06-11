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استطلاع: أكثر من نصف الناخبين يرون تراجعا في قدرات بايدن

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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يشعر 57% من الناخبين بتدهور القدرات العقلية للرئيس الأمريكي جو بايدن. وفق استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “راسموسن ريبورتس” للأبحاث.

واستطلعت المؤسسة البحثية، آراء 1080 ناخباً محتملاً، في الفترة ما بين 28 – 30 مايو/أيار، وطرحت سؤالاً مباشراً مفاده: “هل تشعر، بمرور الوقت، أن الحدة العقلة لجو بايدن تراجت؟”.

وكانت نسبة المعترضين على تلك الفكرة 34% فقط من إجمالي المستطلعة آراؤهم.

وبحسب الاستطلاع، يعتقد 60% أن وسائل الإعلام تتستر على حقيقة التدهور العقلي للرئيس بايدن، في حين لا يوافق 25% فقط على ذلك.

وفي شريحة الناخبين السود، تعتقد أغلبية تصل إلى 49% منهم أن التدهور العقلي لبايدن حقيقي، بينما لا يتفق مع ذلك سوى 35%.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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