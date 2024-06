استطلاع: أكثر من نصف الناخبين يرون تراجعا في قدرات بايدن

يشعر 57% من الناخبين بتدهور القدرات العقلية للرئيس الأمريكي جو بايدن. وفق استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “راسموسن ريبورتس” للأبحاث.

واستطلعت المؤسسة البحثية، آراء 1080 ناخباً محتملاً، في الفترة ما بين 28 – 30 مايو/أيار، وطرحت سؤالاً مباشراً مفاده: “هل تشعر، بمرور الوقت، أن الحدة العقلة لجو بايدن تراجت؟”.

وكانت نسبة المعترضين على تلك الفكرة 34% فقط من إجمالي المستطلعة آراؤهم.

وبحسب الاستطلاع، يعتقد 60% أن وسائل الإعلام تتستر على حقيقة التدهور العقلي للرئيس بايدن، في حين لا يوافق 25% فقط على ذلك.

وفي شريحة الناخبين السود، تعتقد أغلبية تصل إلى 49% منهم أن التدهور العقلي لبايدن حقيقي، بينما لا يتفق مع ذلك سوى 35%.

Nolte: 57% of Voters Say Joe Biden’s Mental Decline Is Realhttps://t.co/3Ti9tC1jJp

— Rasmussen Reports (@Rasmussen_Poll) June 10, 2024