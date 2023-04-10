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استطلاع إسرائيلي يظهر تراجع الليكود وتقدم حزب غانتس

منذ 24 دقيقة
نتنياهو وغانتس

نتنياهو وغانتس

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أظهر استطلاع إسرائيلي نشرت نتائجه القناة 13 العبرية، الإثنين، تراجع حزب “الليكود” الذي يرأسه بنيامين نتنياهو ، فيما بيّن تقدم حزب غانتس “أزرق أبيض”.

استطلاع إسرائيلي

وأشارت نتائج الاستطلاع الإسرائيلي إلى تراجع كتلة الليكود إلى 20 مقعدًا، موضحة: “الائتلاف يتراجع إلى 46 مقعدًا وكتلة المعارضة تحصل على 64 مقعدًا, وحزب غانتس في المقدمة”.

ويستدل من استطلاع للرأي العام نشرته القناة المتلفزة الثالثة عشرة أنه لو أجريت الانتخابات اليوم فان قوة الليكود تتراجع الى عشرين مقعدا فيما يقفز “هماحنيه همملختي” إلى الصدارة بحصوله على تسعة وعشرين مقعدا يليه “حزب يش عتيد” بواحد وعشرين مقعدًا، وفق مكان

ونوهت نتائج الاستطلاع الإسرائيلي إلى أن اجمالي مقاعد كتلة التغيير (المعارضة حاليًا) تصل الى اربعة وستين، فيما تراجع الائتلاف الحاكم من أربعة وستين إلى ستة وأربعين.

ووفق الاستطلاع الذي اجراه البروفسور كاميل فوكس فان قوة القائمة العربية الموحدة وتحالف الجبهة والعربية للتغيير تبلغ عشرة مقاعد.

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