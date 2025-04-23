استطلاع: اقتصاديون يخفضون توقعاتهم للنمو الاقتصادي بمصر.. والسبب؟

أظهر استطلاع أجرته رويترز، اليوم الأربعاء، أن خبراء الاقتصاد خفضوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي في مصر العامين الحالي والمقبل، مرجعين ذلك لأسباب منها الرسوم الجمركية الأمريكية وتوقعات تباطؤ النمو العالمي.

وكان متوسط ​​التوقعات في الاستطلاع الذي أجري بين التاسع من أبريل نيسان و23 منه وشمل 17 اقتصاديا هو نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران، بانخفاض عن أربعة بالمئة المتوقعة في استطلاع مماثل أُجري في يناير كانون الثاني.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 4.6 بالمئة في السنة المالية 2026/2025، بانخفاض عن 4.7 بالمئة المتوقعة في يناير كانون الثاني.