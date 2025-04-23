الأربعاء 25 شوال 1446 ﻫ - 23 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

استطلاع: اقتصاديون يخفضون توقعاتهم للنمو الاقتصادي بمصر.. والسبب؟

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 23 - أبريل - 2025 7:50 مساءً
النمو الاقتصادي بمصر

النمو الاقتصادي بمصر

A A A
طباعة المقال

أظهر استطلاع أجرته رويترز، اليوم الأربعاء، أن خبراء الاقتصاد خفضوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي في مصر العامين الحالي والمقبل، مرجعين ذلك لأسباب منها الرسوم الجمركية الأمريكية وتوقعات تباطؤ النمو العالمي.

وكان متوسط ​​التوقعات في الاستطلاع الذي أجري بين التاسع من أبريل نيسان و23 منه وشمل 17 اقتصاديا هو نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران، بانخفاض عن أربعة بالمئة المتوقعة في استطلاع مماثل أُجري في يناير كانون الثاني.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 4.6 بالمئة في السنة المالية 2026/2025، بانخفاض عن 4.7 بالمئة المتوقعة في يناير كانون الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عناصر من الجيش في الكونغو - أرشيفية
وفدا حكومة الكونغو وحركة 23 مارس يغادران الدوحة بعد تعثر محادثات السلام
كريستين لاجارد
لاجارد: الرسوم الأمريكية قد يكون لها تأثير انكماشي على أوروبا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز
ترامب يتراجع.. واشنطن تدرس خفض الرسوم الجمركية على الصين

الأكثر قراءة

طقس لبنان
بعد الحرارة المرتفعة.. تحضروا لمنخفض جوي قادم من إيطاليا إلى لبنان!
وزير الدفاع ميشال منسى
قرار هام لوزير الدفاع يتعلق بتراخيص حمل الأسلحة.. إليكم التفاصيل!
العاصفة الرملية تصل الى لبنان