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استطلاع رأي في بريطانيا حول نتائج الخروج من الاتحاد الأوروبي.. أرقام صادمة

1 - أكتوبر - 2021
بريطانيا

بريطانيا

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أظهر استطلاع للرأي أجرته YouGov أنه فقط 4% من البريطانيين يعتقدون أن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد سارت “بشكل جيد للغاية” منذ نهاية الفترة الانتقالية.

وبحسب الاستطلاع الذي شارك فيه 6546 شخصا، والذي تمحور حول ما إذا كان أداء بريطانيا “جيدا أو سيئا” منذ 31 ديسمبر من العام الماضي، فقد قال 14% من المستجيبين أن الأمور سارت “بشكل جيد إلى حد ما”، وقال 21% إن آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تكن إيجابية أو سلبية.

من ناحية أخرى، اعتقد 21% ممن شملهم الاستطلاع أن فترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد سارت “بشكل سيء إلى حد ما”، بينما رأى 32% أنها كانت “سيئة للغاية”، بحسب “الإندبندنت”.

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