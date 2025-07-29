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استطلاع لـ"رويترز": شعبية ترامب تتراجع لأدنى مستوى

منذ 45 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

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أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز/إبسوس‭ ‬أن شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انخفضت نقطة مئوية واحدة إلى 40 بالمئة، في أدنى مستوى لها في ولايته الثانية، مع استمرار قلق الأمريكيين من تعامله مع ملفي الاقتصاد والهجرة.

اختتم الاستطلاع الذي استمر ثلاثة أيام أمس الاثنين، وشمل 1023 بالغا أمريكيا على مستوى الولايات المتحدة، بهامش خطأ ثلاث نقاط مئوية.

وأظهر الاستطلاع انقساما حادا في الرأي العام بشأن ترامب، إذ أيد 83 بالمئة من الجمهوريين أداءه مقابل ثلاثة بالمئة فقط من الديمقراطيين، بينما أيد نحو ثلث المستقلين أداءه.

وبلغت شعبية ترامب 41 بالمئة في أحدث استطلاع سابق أجرته رويترز/إبسوس، والذي أُجري يومي 15 و16 يوليو تموز.

    المصدر :
  • رويترز

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